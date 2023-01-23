『【美品】A.P.C. Pコート ピーコート アーペーセー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 14分に出品され03月20日 18時 14分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 APCのピーコートになります。

オンラインショップでは買えないモデルで、店舗限定になります。着丈が長めになります。

現行の生産国を考えればウクライナ製はレアではないでしょうか。

保温性も抜群です。



【サイズ】

Ｍサイズ



【状態に関して】

５回着用。目立つ汚れは一切ございません。

綺麗に気持ち良く着用していただけるかと思います。



【購入先】

アーペーセー京都店



よろしくお願いします。



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#Pコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アーペーセー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】A.P.C.

Pコート ピーコート アーペーセー