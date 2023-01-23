『Paul Stuart (ポール スチュアート)100%ウールコート イタリア製【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 15時 51分に出品され03月27日 15時 51分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品状況】

4年前に購入しました。裏地がワインレッドになっている点に惹かれました。



ただし、仕事の関係で結局ベージュ色はあまり相応しくない為、1ヶ月くらいしか着たことが無く、クリーニングに出した後にずっと保管状態。よって状態が良好です。



引っ越しのため、整理したくPaul Stuartをカッコよく着こなせる方にお譲りします。



※喫煙、ペットなし



【サイズ】

(柔らかいので±1cm誤差をご容赦ください)

肩幅 43cm

身幅 44-47cm

着丈 99cm

袖丈 63cm



※コートなので肩幅と袖丈が大丈夫なら胸回りに余裕があると思います。

私は179cm/73kg ちょうど良い感じです。



【使用例】

仕事用なら、冬だとスーツジャケットを中に着ても良いですし、秋だとシャツとネクタイだけでもかっこいいです。



【高品質なウール素材】

このコートは高品質な100%ウール素材で作られており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に着用できます。



【デザイン】

フォーマルなシーンにもカジュアルなシーンにも適しています。サイドポケットもあり、実用性も兼ね備えています。



裏地はオーダーでワインレッドにしましたので、個性を出しつつ、かっこよく着こなせます！



【イタリア製】

イタリアで製造されたこのコートは、職人の技術が光る一品です。細部にまでこだわった仕立てが魅力です。



- ブランド: Paul Stuart

- 製造国: イタリア

- 色:ベージュ/ワイン赤

- 素材: 100%ウール

- ポケット: サイドポケット

- タグ: Made in Italy 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポールスチュアート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Paul

Stuart

(ポール

スチュアート)100%ウールコート

イタリア製