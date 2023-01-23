『アクションカメラ EC-APC01B 32GB microSD付【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 40分に出品され03月27日 21時 40分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ポジカメ 新品未使用



Touch



ポジカメブランドにアクションカメラ登場！

4K/60FPS高画質録画、SONY製COMOSセンサー、1.4inchデュアルモニター搭載、2inchタッチパネル式モニター、EIS6軸手振れ補正、防水、防塵性能IPX68、Wi-Fi機能でスマートフォンと連動、撮影リモコンで多機能アクションカメラ！！【国内正規販売品】日本語取扱説明書付き



・【防水・防塵性能】カメラ本体の防水保護等級IPX8相当の防水性能 水深6m以内で約1時間の撮影が可能！付属の防水ケース使用で水深30m以内で約2時間の水中撮影も可能！【強力な手振れ補正】EIS６軸ジャイロスコープ内蔵で撮影シーンを滑らかで安定した撮影が可能、登山・サーフィン・ダイビング・水泳・クライミングを撮影！

【撮影モード】動画撮影モード(ノーマル、タイムプラス、シームレス、スロモーション、ファストモーション、車載撮影)、静止画撮影(ノーマル、タイムプラス、長時間露光、連写、タイマー )と多彩な撮影であらゆる撮影に適している！【デュアルカメラ】２inchメインモニター、タッチパネル式モニター、1.4inchフロントモニター搭載！【高画質４K撮影】

・【スマートフォンとWi-Fi 接続】スマートフォン専用アプリ「smart DV」連動で動画 / 静止画の管理、遠隔カメラ操作など「スマートフォンアプリ」との連動でSNS(Facebook、Line)やYoutubeのUPロードもスムーズ！

【付属品】自転車用マウントキット、ヘルメット固定用マウント、防水ケース、洋服に取り付けるマウントキット、ピンマイク、腕時計風バンドリモコン(動画、写真ONOFF)【多彩なアクセサリーキット】水深30mで使用可能な防水ケース、ワイヤレスリモコン、外付け集音マイク、バイク装着アダプター、各種アダプター等、豊富なアクセサリーを付属！





カメラ種類···水中カメラ

付属品···ケース、SDカード、説明書

特徴···Wi-Fi対応、防水、手振れ補正、タッチパネル



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