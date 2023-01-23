『Eddie Bauer 70s 80s ビンテージ 黒タグ前期 ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 46分に出品され03月14日 05時 46分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】Eddie Bauer / エディーバウアー

【アイテム名】 70s 80s ビンテージ 黒タグ前期 ショルダーバッグ

【カラー】black

【サイズ】F

実寸 W36.5 H28 D8.5

【製造国】記載なし

【状態】中古 レザー部分に使用感などありますが全体的に特に目立つ傷汚れなし



【Eddie Bauer】



エディー・バウアーは、1920年にアメリカのワシントン州シアトルで創業者エディーバウアー（Eddie Bauer）によって作られたアウトドアブランドです。



エディーが釣りに出かけた真冬のある日のこと。そのころ主流であったウール生地のコートが冷たい水分を吸い込み、エディーは低体温症になってしまいます。



さらに不運なことに道に迷ってしまい凍死寸前に。 この九死に一生を得る体験から、エディーが生み出したのが「スカイライナー」というダウンジャケットです。



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エディーバウアーの70s 80s ビンテージ 黒タグ前期 ショルダーバッグです。



1970年代~1980年代に展開された通称「黒タグ前期」のアイテムで、オールド感のある荒めのナイロンに本革のレザーストラップパーツ、フラップ中央に配置された黒タグが映えます。



やや小ぶりのサイズ感ですがマチが広めに設定されており、中の仕切りも多いので見た目よりも収納量があります。普段使いにちょうどいいサイズ感だと思います。



市場にもなかなか出ない球数の少ないアイテムで人とも被らないと思います。



お好きな方に是非。





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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

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