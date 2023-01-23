『DOWN HOODED JACKET ダントン アウター ダウン 新品未使用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 01時 54分に出品され05月09日 01時 54分に終了予定です。即決価格は17,333円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数日前に購入しました。

タグははずしてしまいましたが、未使用品です。



ブラック

Sサイズ



SIZE(cm)着丈 肩幅 身幅 そで丈

S 64.0 50.0 64.0 55.0 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DOWN

HOODED

JACKET ダントン アウター ダウン 新品未使用