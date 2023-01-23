『［新品］POLO HI TECH プルオーバー ナイロンジャケット M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 11時 17分に出品され03月15日 11時 17分に終了予定です。即決価格は22,900円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HI-TECH PULL OVER NYLON JACKET！

ポロラルフローレン hi-tech プルオーバーナイロンジャケット



POLOの復刻コレクション、HI-TECHシリーズ。

HI-TECHといえばナイロン素材をつかったアイテムが人気で、このジャケットはロイヤルとネイビーの配色が秀逸です。

フロントはベルクロとジップ、高い襟の内側はフリースが貼られています。

収納可能なフードが赤色でポイントになっており、腕には星条旗のパッチと、HI-TECHのパッチが施されております。

フロントにはリフレクターのラインが入り

ロゴもインパクト抜群、フラップとジップが付いたポケットにはサイドにハンドウォーマーポケットもあり。



素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。



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snow beach スノービーチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ラルフローレンスポーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ［新品］POLO

HI

TECH

プルオーバー

ナイロンジャケット

M