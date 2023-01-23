『【未使用】 Bark バーク ウール ニットダッフルコート S キャメル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 20分に出品され03月12日 21時 20分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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イタリア製のウールのニットダッフルコートです。

タイト目なのでスタイリッシュに着こなせます。

フードの取り外しが出来るので、色々な雰囲気が楽しめます！



◆ブランド

バーク Bark



◆カラー

キャメル



◆サイズ

肩幅 42cm

身幅 51cm

着丈 67cm

袖丈 66cm

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。



◆素材

ウール



◆状態

タグ付き、未使用同等品



◆配送方法

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますので、

その際はご了承ください。



フード···フードあり（取外し可）



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: バーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用】

Bark

バーク

ウール

ニットダッフルコート

S

キャメル