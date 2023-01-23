『ベリー【新品】☆VINTA：C1N TYPE-II バックパック カメラキット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 34分に出品され03月31日 00時 34分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド：VINTA SUPPLY CO. NEW YORK

■状態：新品未使用アウトレット品

■商品説明



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VINTA

C1N TYPE-II プレミアムカメラバッグ

カラー：ベリー（トップ画像左上）



カメラ2台、カメラレンズ3本、望遠レンズ1本程度を収納できるカメラパック（ショルダーベルト付属）、望遠レンズなどが入るフィールドパックが付属いたします。（画像９ 画像10カメラパック内部）



本体サイズ

高さ：16.5インチ（41.9 cm）

幅：11.5インチ（29.2 cm）

奥行き：4.25インチ（15.9 cm）



カメラパックサイズ

W26×H27×D12.5（約cm）

フィールドパックサイズ

W26×H9.5×D8.5（約cm）



全天候対応のツイル生地素材の外装。

本体左サイドに三脚を取り付けられるサイドストラップ。

本体外側に多用途に使える小物ポケット。

本体右側に鍵などをを取り付けられるDリング。

背当てクッションの背面がガバっと開き、15インチノートパソコンが収納できます。

本革のアタッチメントストラップ。

拡張可能なサイドポケット。

背当て部分にはスリーブが取り付けれており、キャリーバッグ持ち手に掛けることができます。

ジップは全て止水ジップが使われています。





新品未使用タグ付きです！





アウトレット品につき、ごく軽微なスレ・汚れ、ちょっとした縫製ミス、インナーバッグの外装ビニール袋なし、がある場合があります。

使用に問題のある不具合はありません。



防水仕様なので、アウトドアシーンや、雨など天候の悪い日にも安心！



洗練されたスタイリッシュデザイン、優れた機能性と収納力で大変人気の商品です！



リュックサック カメラバッグ レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ ベリー【新品】☆VINTA：C1N

TYPE-II バックパック カメラキット