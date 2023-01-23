『【バーバリーブラックレーベル】 ダッフルコート トグルボタン チェック M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 04時 03分に出品され04月07日 04時 03分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】

BURBERRY BLACK LABEL

バーバリーブラックレーベル



【アイテム】

ダッフルコート チェック 裏地 キルティング

フード付き ウールトグルボタン ロゴ刻印



【カラー】

ブラック レッド

黒 赤



【表記サイズ】

M



【平置き実寸】

着丈 71cm

肩幅 47cm

身幅 54cm

袖丈 61cm

※素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

※着画はお断り致します。



【素材】

画像参照



【備考】

レザー部分に若干の傷がありますが、その他目立った傷や汚れなく、状態良好です。



【購入元】

大手ブランド買取店、フリマサイト、オークション



【発送について】

匿名配送にて発送いたします。

梱包は防水対策等を行い、発送致します。



【注意事項】

自宅保管・素人検品のため、記載以外の見落としがある可能性があります。一度人の手に渡ったユーズド品であることをご理解いただける方のみご購入をお願い致します。



お使いの環境によっても実際の色味と多少異なる場合がございますので、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【バーバリーブラックレーベル】

ダッフルコート

トグルボタン

チェック

M