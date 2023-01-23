『エアドッグ 空気清浄機 x5d【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 01時 44分に出品され03月05日 01時 44分に終了予定です。即決価格は58,520円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〈商品内容〉

・Airdog X5s-V1 空気清浄機



モデル：KJ300F-X5

定格電圧：100V

定格周波数： 50/60Hz

定格消費電力： 55W

商品ID：AIR-X5-P1W210

外箱サイズ：83x35x35cm

質量：13kg



新品未使用、未開封です。



いただき物ですが、使用予定がないため、手離します。



初期配送時の送り状剥がし跡や段ボールへのダメージ痕などは、あらかじめご了承ください。



流行り病やこれからの花粉シーズンに

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〈お届け〉

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〈梱包〉

元箱のままお送りします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エアドッグ