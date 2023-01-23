『【美品✴︎】希少 Lサイズ ショット シングル ピーコート ブラック ウール【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 14分に出品され03月28日 03時 14分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐︎商品

schottショット

シングル ピーコート ウール



珍しいシングルタイプのピーコートです！



⭐︎サイズ

表記サイズ:40（Lサイズ相当）

着丈:80

肩幅:47

身幅:59

袖丈:59



※平置き素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。



⭐︎カラー

ブラック 黒



⭐︎状態

素材タグが経年劣化により見えなくなってしまっていますが、着用には問題ございません！

全体的に汚れやほつれなどはなく綺麗な状態です♪

その他質問があればコメントにてお問い合わせ下さい♪



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※セールとの併用は出来ませんのでご了承下さい。



⭐︎発送方法

・らくらくメルカリ便 (匿名配送、送料無料)



⭐︎購入場所

・大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です



※自宅素人保管品•中古品ですので

状態に関して神経質な方はご遠慮ください。



⭐︎その他

※即購入歓迎

※発送トラブルに関して責任を負いません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品✴︎】希少

Lサイズ

ショット

シングル

ピーコート

ブラック

ウール