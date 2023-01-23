『【良品】アンテプリマ イントレッチオ ワイヤーバッグ ポーチ付き ゴールド【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 10時 01分に出品され04月11日 10時 01分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◉アイテム

ANTEPRIMA アンテプリマ イントレッチオ ワイヤーバッグ

トートバッグ 正規品 保存袋 メッシュポーチ 大容量

結婚式 二次会 パーティバッグ ゴールド 金色 シャンパンゴールド



◉サイズ

【本体】

ヨコ 44cm

タテ 26cm

マチ 14cm

持ち手高さ 17cm



【ポーチ】

ヨコ 20cm

タテ 13cm



平置き実寸です。

着画はお断りいたします。



◉付属品

ブランド専用保存袋×1

メッシュポーチ×1

スカーフ×1



◉状態

ベタつきや目立った傷や汚れのない綺麗な状態です。

持ち手のワイヤーがほどけかけている為、スカーフを巻いて使用しておりましたのでスカーフごと出品いたします。

多少の使用感と若干の型崩れ、底板の薄汚れがありますが、まだまだ長くお使い頂けるお品物です。



◉カラー

ゴールド 金色

シャンパンゴールド



◉素材

PVCワイヤー



◉配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。







------ご購入前にご確認をお願い致します------



・トラブル回避の為、ご購入前にプロフィールの確認をして頂きますようお願い致します。



・素人撮影のためイメージと実物が異なる事がございます。記載のお色味についても同様でございます。どの写真のお色味が1番近いですか？のご質問にはお返事ができません。



・中古、使用感などの状態を考慮したお値段設定になっております。



・軽く圧縮した状態での発送になります。他の梱包方法をご希望の場合はご購入前にご相談くださいませ。



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0564448582 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【良品】アンテプリマ

イントレッチオ

ワイヤーバッグ

ポーチ付き

ゴールド