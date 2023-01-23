『admj スワロフスキービジュー付き黒レザーショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 06分に出品され03月12日 14時 06分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

洗練された黒のレザーにビジューが施されたエレガントなショルダーバッグです。



【機能性】

取り外し可能なストラップにより、ハンドバッグとしても使用可能。ゴールドトーンの金具が高級感を演出します。



【素材】

耐久性のあるレザー素材を使用しており、長期間の使用にも耐えられます。



- 色: 黒

- 装飾: ビジュー付き

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- ハンドル: 取り外し可能なストラップ

- 金具: ゴールドトーンの金具



短時間一度使用のみ

出番なく

お使いいただける方

よろしくお願いします。



縦19

横24

底マチ11

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ admj

スワロフスキービジュー付き黒レザーショルダーバッグ