『ポロラルフローレン ダウンジャケット 青 XL ワンポイントロゴ アウター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 16時 31分に出品され03月27日 16時 31分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度は商品をご覧頂き誠にありがとうございます！





【ブランド】

ポロラルフローレン

Polo Ralph Lauren





【カラー】

ブルー

青





【サイズ】

XL





【寸法】

●ジャケット

肩幅46cm

袖丈64cm

身幅58cm

着丈70cm





※平置きで採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。





【デザイン】

ダウンジャケット

ワンポイントロゴ



【状態】

一般的な着用感はありますが、

問題なく着用いただけます。





※画像をご確認ください。





写真だけでは伝えきれない魅力があります、是非手にとって頂きたい１着です。





安心して着ていただくことができますが、中古品になりますので細かく気にされる方はご遠慮下さい。













【注意事項】





※首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。





中古品なので多少はあるものとお考えください。





写真で判断や、ご不安な方はお気軽に質問ください。







【発送】





基本的にお支払い確認日の２～３日以内に発送させて頂きます





※土、日、祝日は基本的に発送業務をしておりませんのであらかじめご了承ください。





※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。





【掲載画像について】





お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。





よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております。必ずその点をご理解くださいどうぞ宜しくお願い致します。





S5000042NO27 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロラルフローレン

ダウンジャケット

青

XL

ワンポイントロゴ

アウター