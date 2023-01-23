『【美品】montbell モンベル ファー付 ハスキーコート ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 31分に出品され03月27日 16時 31分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品をご覧頂きありがとうございます。

下記内容をご確認の上お取引お願い致します。



▶︎商品説明

montbell

モンベル

正規品

ファー付

ハスキーコート

です。



品番:1101569



カラー:モスグリーン



サイズ:レディースS



平置き採寸

肩幅 約44cm

身幅 約45cm

着丈 約71cm

袖丈 約55cm



▶︎状態

特に目立つような汚れ、ダメージ等見当たらずとても綺麗な状態です。

中綿はポリではなく、暖かい高級なダウンが入ってます♪

ファーは取り外し可能です。

詳細は画像をご確認下さい。



色に関しては画像によって違うようにみえますが、5枚目が一番見た目に近く、モスグリーンの落ち着いたオシャレなお色です♪



モンベルお好きな方、お探しの方いかがでしょうか？



畳んで発送致しますので予めご了承下さい。



この場所の写真が見たい等ありましたらコメント宜しくお願い致します。



※商品は業者ブランドオークション購入品でUSED品・もしくは保管品となります。

気になる方、神経質な方はご遠慮頂き、新品をお買い求め下さいますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】montbell

モンベル

ファー付

ハスキーコート

ダウンジャケット