『Salvatore Ferragamo フェラガモ グースダウン ダウンコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 10時 24分に出品され03月12日 10時 24分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド : サルヴァトーレフェラガモ



カラー : ブラウン



サイズ : M



肩幅48cm

身幅58cm

袖丈57cm

着丈75.5cm



Made in italy

イタリア製



裏地ゼブラ柄



スナップボタンに刻印入り

ダブルジッパー



状態ランク B



S:デッドストック又は新品

A:使用感や目立ったダメージがない

B:使用感はあるが目立ったダメージがない

C:着用に問題は無いが目立つダメージがある

D:大きく目立つダメージや破れがある





【Condition】

着用感少なく綺麗なお品物です。タグに切れあり。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Salvatore

Ferragamo

フェラガモ

グースダウン

ダウンコート