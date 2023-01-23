『【greenlabel relaxing】ノーカラーコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 08時 53分に出品され03月13日 08時 53分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フリマサイトで譲っていただき、Mサイズと記載があったので購入したのですが、実際にはSサイズだったのでお譲りします。

とても美品です。



一度のみ使用、クリーニング済みだそうです。

私は一度も袖も通してません。



他でも出品してますので、購入前に必ずコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドアローズ カラー: ホワイト系/ブルー系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【greenlabel

relaxing】ノーカラーコート