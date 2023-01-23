『SHARP 空気清浄機 イオン発生器 KI-JS70-H 2019年製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 23時 52分に出品され03月18日 23時 52分に終了予定です。即決価格は9,500円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能空気清浄機】

SHARP製の空気清浄機は、イオン発生機能を搭載し、空気中の有害物質を効果的に除去します。



【使いやすい操作パネル】

タッチパネル式の操作パネルにより、風量や湿度を簡単に調整できます。温度表示もあり、室内環境を把握しやすい設計です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、どんなインテリアにもマッチします。



- ブランド: SHARP

- モデル: 空気清浄機

- 機能: イオン発生器

- 表示: 温度表示

- 操作パネル: タッチパネル式

- モード: 風量調整、湿度表示







写真をご確認いただき、中古品にご理解の上ご購入をお願い致します。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ