『乃木坂46 2023 浴衣【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 04時 27分に出品され03月27日 04時 27分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格5499999円
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終了
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