『乃木坂46 2023 浴衣【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 04時 27分に出品され03月27日 04時 27分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 乃木坂46 生写真 2023 浴衣



約40枚



3種コンプがいくつかあります。

座りヒキもございます。



開封時に手袋を着用しておりますが、あくまで素人管理ですので指紋等残っている可能性があります。

神経質な方はお控えください。







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阪口珠美 佐藤楓 中村麗乃 向井葉月

山下美月 吉田綾乃クリスティー 与田祐希

遠藤さくら 賀喜遥香 掛橋沙耶香 金川紗耶

北川悠理 柴田柚菜 清宮レイ 田村真佑

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佐藤璃果 林瑠奈 松尾美佑 弓木奈於

五百城茉央 池田瑛紗 一ノ瀬美空 井上和

岡本姫奈 小川彩 奥田いろは 川﨑桜

菅原咲月 冨里奈央 中西アルノ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用