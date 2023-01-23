『オールドイングランド キャメル色 裏カラー素敵なターコイズ 38【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 01分に出品され03月11日 19時 01分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オールドイングランド キャメル色 裏カラー素敵なターコイズ 38



ご覧頂きましてありがとうございます。



ショップ購入品 を未使用でこちらのサイトで譲っていただきました。



色合いと、素材の素敵さに魅かれて購入しました。

オールドイングランドですので、作り物しっかりとしています。

何度か羽織ってみましたが、オーバーサイズで着こなせませんでした。

軽さと暖かさはとても良品だと思います。



もともと、ふわふわした生地感です。



サイズ38



肩幅41 脇下身幅54 着丈88 袖丈59



裏側のお色味も素敵です。



着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: オールドイングランド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ オールドイングランド キャメル色 裏カラー素敵なターコイズ 38