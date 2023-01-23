『【STUDIO0001 by FERRE】ロングコート 黒 アウター レディース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 14分に出品され03月23日 09時 14分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品管理番号：543-7



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【ブランド】

STUDIO 0001 by FERRE

ジャンフランコフェレ(˙◁˙ )パァ



【実寸サイズ】

写真最後の採寸用紙をご覧下さい(*˘︶˘*)



【商品状態】



目立った汚れや傷もなく

オススメ出来る状態です(*^^*)



商品の状態は主観になります。

気になる箇所があればお気軽にご質問してください。



⚠️補足事項



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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャンフランコフェレ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【STUDIO0001

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FERRE】ロングコート

黒

アウター

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