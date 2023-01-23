『dew mtn様専用【+J】オーバーサイズダッフルコート（ブラック）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 07時 24分に出品され03月17日 07時 24分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユニクロ(UNIQLO)×ジルサンダー(Jil Sander)のコラボのダッフルコート



新品未使用になります。

即時購入OKです！

値下げ交渉など柔軟に対応いたします。

お気軽にご相談下さい。



以下、商品説明になります。



- デザイナー ジル・サンダー氏とユニクロのコラボレーションプロジェクト「＋J」は、今の時代にふさわしいモダンで心地よいグローバルユニフォームを提案します。

- オーバーサイズシルエット。

- サイドにスリットが入った仕様で動きやすい。

- ＋Jらしいシルエットで構築的なフォルムが楽しめる。



・色

ブラック

・素材

本体： 100％ 毛/ 別布： 100％ 綿/ テープ部分： 100％ アクリル

・仕様

ハンドウォーマー機能あり

・取扱い

ドライクリーニング可



定価:29,900円



サイズ:XL(着丈108cm,肩幅62.5cm,身幅71.5cm,裄丈92cm)



冬用のウールコートをお探しの方、オンオフ兼用のコートをお探しの方、当時買いそびれた方いかがでしょうか。



発送はなるべくコンパクトに梱包させて頂きます。

畳じわはご了承ください。



カラー···ブラック

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ dew

mtn様専用【+J】オーバーサイズダッフルコート（ブラック）