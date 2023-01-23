『challenger ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 22時 19分に出品され04月30日 22時 19分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャレンジャー ダウンジャケットになります！

約１０回ほど着用しております！

福岡の正規店での購入です！

着る機会がないので出品します！



気になる方はコメントお待ちしております！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ challenger



ダウンジャケット