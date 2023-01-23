『Valentino シルクリボンスカーフ 赤x黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 52分に出品され03月21日 07時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴァレンティノ カモフラージュ柄

色は真紅に黒、ヴァレンティノのリボンスカーフはシーズンによって作ったり作らなかったり、入手チャンスが少ないお品です

数回使用しましたが特に難は見受けられません



購入価格2万円くらいだったと思います

箱不要でしたら500円お引きします



サイズ: 長さ85、幅6センチ

素材:シルク100% イタリア製



カラー···レッド、ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Valentino

シルクリボンスカーフ

赤x黒