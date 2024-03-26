『ZOJIRUSHI象印／加湿器EE-DB50-WA 2020年製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 16時 58分に出品され04月11日 16時 58分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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12500円→10000円



象印／加湿器EE-DB50-WA 2020年製



〈セット内容〉

⚫︎加湿器本体（EE-DB50-W）

⚫︎電源ケーブル

⚫︎取扱説明書

※製品の箱はございません。



2020年に新品で購入し、ワンシーズン/週３ほど使いましたが、翌年からは数回しか使用しておらず、都度洗浄していたので、カルキ等の付着なく綺麗です。



動作確認済み（2024/3/26）

内部クエン酸清掃済み





使用回数が少ないので綺麗な状態ですが、本体と持ち手が当たる部分に少し跡があります。（写真４）他何箇所に似たような小さな跡？があります。



中古品でありますので、完璧を求める方はご遠慮下さい。





#象印

#加湿器

#ZOJIRUSHI 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし