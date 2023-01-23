『ダイワピア39 ゴアテックス GORE-TEXダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 17時 06分に出品され04月21日 17時 06分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39 GORE-TEX INFINIUM™ EXPEDITION DOWN JACKE



2022年1月に購入したものです。

80,000円したものですが、断捨離中のため泣く泣く出品します。

目立った傷、汚れはなく、状態も良好でこの先長く着用できます。今年の初めにはクリーニングで出しており、防水加工もしております。

写真を撮った際、外からの光で従来のオリーブとは異なりますが、色合いは最初の写真を参照ください。



【デザイン】

このダウンジャケットは、オリーブ色のシンプルでスタイリッシュなデザインが特徴です。フード付きで、寒い季節に最適です。



【機能性】

ゴアテックスファブリックを採用したダウンジャケット。

柔らかな風合いで軽量ながら、「持続的な表面撥水」、「耐水性」、「優れた防風性」、「極めて優れた透湿性」を備えた30D素材を採用。

ダウン90％フェザー10％をインサートし、豊富なデットエアー層(逃げない空気層)が温かさを作り出す。



【スタイル】

ボリューム感があり、オーバーサイズなので見た目が大きく見えますが、トレンド感のあるシルエット。

軽量で、ダウンもパンパンで保温性はもちろん、

ゴアテックスファブリックなので撥水性に優れ、フードは取り外せます。



- 色: オリーブ

- 素材: ダウン入り

- デザイン: フード付き

- 特徴: ジッパーとベルクロの前開き

- ポケット: サイドポケット付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダイワピア39

ゴアテックス

GORE-TEXダウンジャケット