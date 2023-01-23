『マクセル プロジェクター 超短投写 DLP式 MP-SW51MJ ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 25分に出品され03月24日 18時 25分に終了予定です。即決価格は25,499円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入時期:2024年8月



●即購入okです。

●お安く出品しておりますので、お値引き不可でお願い致します。

● 新品未使用ですが、箱にやや形崩れがございます。

●自宅保管になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい

●こちらは外箱にプチプチを巻いて発送致します。梱包は簡易包装になりますので、ご理解下さい。



［商品説明］



確認のため1度開封しましたが、新品未使用の商品です。

生産終了品のため希少商品です。



重量：1.2kg

サイズ：W265×D198×H65mm

光源：3LED

解像度：WXGA

明るさ：500lm



MP-SW51MJは軽量、薄型コンパクトを実現したポータブルプロジェクターです。

明るい部屋でも鮮明な映像を投写できる映像処理技術「HDCR（High Dynamic Contrast Range）」を搭載し、ACCENTUALIZER（アクセンチュアライザー）により画像の陰影感、精細感、光沢感にアクセントを加えた、リアルな映像表示を実現します。

独自技術の超短投写光学技術「自由曲面レンズ・ミラー」方式により、小型軽量化と超短投写を同時に実現した、ポータブルユースに最適なプロジェクターです。



※購入後1〜2日で発送致しますが、土日祝は発送できません。



※メルカリ便に関しまして、梱包内容によってはゆうゆうメルカリ便と、らくらくメルカリ便が変わる可能性もありますので、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>プロジェクター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マクセルイズミ