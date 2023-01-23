『アソースメレ ストール【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 19時 37分に出品され04月27日 19時 37分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アソースメレ フランダースリネンメランジストール

ライトグリーン



SHIPSのオンラインサイトで購入しました。

29700円でした。

購入してそのまま保管してました。



色味は3枚目のような色です。



クローゼットに保管していたので理解いただける方お願いします。

開けてないのでサイズは正確なのがわかりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アソースメレ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ アソースメレ ストール