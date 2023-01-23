『美品 バルマン ダウンコートブルースォックス ロング ファー Lサイズ 茶【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 08分に出品され03月17日 04時 08分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入元



大手リユースショップ



商品説明



BALMAIN バルマン ダウンコート ダウンジャケット ロングダウン 大きいサイズ ファー ブルースォックス フォックスファー レディースアウター



サイズ



Lサイズ



着丈103

肩幅41

身幅50

袖丈59



状態



目立った汚れありません

まだまだ長く使用用いただけます。



神経質な方はご遠慮ください。



色



ブラウン 茶色



付属品



無し



素材



配送



簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします

。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

遅れる場合は予めご連絡いたします。



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何かありましたらコメント宜しくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バルマン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

バルマン

ダウンコートブルースォックス

ロング

ファー

Lサイズ

茶