『ARTS＆SCIENCE ノーカラージャケットコート ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 52分に出品され03月19日 00時 52分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらで綺麗な状態のusedを36,300円でお譲りいただきました。当方1回着用しました。

多少の毛羽立ちはありますが、まだまだ綺麗に着ていただけると思います。

軽い着心地でこれからの季節も活用していただけると思います。ゆったりとしていますので、中にニット等も着用できます。傍にタックが2つ入っており、ふんわりして素敵です。

明るく写ってしまっていますが、真っ黒です。



注意事項にも記載しておりますが、値下げ交渉はご遠慮ください。



【素材】表地：ウール100％ 裏地：キュプラ50％ コットン：50％



【色】ブラック



【サイズ】1 肩幅：約61 袖丈：約36 身幅：約76 着丈：約56.5



【送料】当方で負担します。



【発送方法】ゆうゆうメルカリ便 それ以外の発送方法はお受けできませんのでご了承ください。土日祝日は発送しておりません。



【注意事項】

・購入者様優先の早い者勝ちです。事前のコメントは必要ありません。

・値下げ交渉はご遠慮ください。

・購入者様の評価を拝見させていただき、不安を感じた方とのお取引はお断りさせていただきます。

・素人出品ですので、傷等わずかな見落としはご了承ください。完璧な新品の状態をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。

・イメージと違った，サイズが合わないといった購入者様の都合での返品はお断りいたします。



カラー···ブラック



素材···ウール



季節感···冬,春,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アーツアンドサイエンス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ARTS＆SCIENCE

ノーカラージャケットコート ブラック