『マックスマーラ コート 白タグ ウール カシミヤ オーバーサイズ 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 04時 04分に出品され03月29日 04時 04分に終了予定です。即決価格は30,294円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名

マックスマーラ Max Mara

コート チェスターコート 白タグ ウール カシミヤ

オーバーサイズ レディース アウター 黒 ブラック





●イタリア製



●素材

表地：ウール 90％ カシミヤ 10％

裏地：ビスコース 100％



●カラー

黒 ブラック



●サイズ

JI40 USA6 FB38

(日本サイズM相当)





■実寸サイズ

着丈：約90cm

身幅：約62cm

肩幅：約48cm

袖丈：約55cm



●状態説明

・柔らかな手触りのウール×カシミヤブレンド素材を贅沢に使用したMaxMaraハイエンドラインのコート

・ジャケットの上からも羽織やすいスリーブなど、アイコニックなゆったりシルエットで女性的な品を感じる一品です

・袖はたくしあげてルーズな雰囲気でお楽しみいただくことも出来ます

・多少使用感がございますが気になるキズや汚れもなくキレイな状態です



●購入元

【確実正規品保証】

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



●配送

簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。 仕事の都合で遅れる場合がございます。



●お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。 不備などございましたらご一報をお願いいたします。

また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。





管理番号 11015-50020 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マックスマーラ

コート

白タグ

ウール

カシミヤ

オーバーサイズ

黒