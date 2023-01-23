『エスマックスマーラの黒ダウンコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 21時 07分に出品され03月12日 21時 07分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 S.MaxMara黒ダウンコート

袖口中がゴム口で風が入らなく

ボディ裏側にこちらも風が入らないようウエストベルトが付いています。裏地のラベルの下にファスナーポケットがあり中にフードが付いています(使った事がありません)。

4枚目の写真の中ゴムが伸びていたので記載させて頂きます。



毛皮ヌートリアはすごく柔らかく

暖かいです。着脱可能です。



新品ではございませんので

気になる方は入札お控えください。

写真の映りで赤く映っていますが

赤くはなっていませんのでよろしくお願いいたします。



サイズ

着丈70㎝

バスト51～52㎝

肩幅41㎝

袖口66㎝



マックスマーラ

MaxMara

モンクレール

タトラス

ヨシエイナバヨシエ

ダウンコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エスマックスマーラ カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エスマックスマーラの黒ダウンコート