『【至高イギリス製】 MACKINTOSH 最高級 トレンチコート 美シルエット【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 14時 23分に出品され04月07日 14時 23分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「刺さる」アイテムをコンセプトにセレクトしています。以下説明欄のストーリーと併せてお楽しみください。





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<商品名>

【至高の逸品】 MACKINTOSH マッキントッシュ トレンチコート ロング コート レディース イギリス製 MADE IN SCOTLAND 美シルエット Aライン



<概要>

イギリスを代表する世界的ラグジュアリーメゾン、「MACKINTOSH」によるMADE IN SCOTLANDの最高級トレンチコートでございます。トーンの異なる２種のベージュを巧みに使い分けたカラーリング、伝統的な美しいAラインが非常に魅力的なコートです。品質、デザイン性共に非の打ち所がない、至高の逸品となっております。コートにこだわりのある方、コーディネートの主軸に是非いかがでしょうか。ワンランク上のファッションをお楽しみください。



＊ブランド: MACKINTOSH マッキントッシュ



＊カラー: ライトベージュ ホワイト系 生成り



＊表記サイズ: 32 M程度



＊採寸サイズ（㎝）

裄丈 約 74

身幅 約 44

着丈 約89





＊素材: コットン100% 裏 レーヨン100%

最高級生地を贅沢に使用しており、非常に上質な肌触りに仕上がっています



こちらの商品以外にもメンズレディース問わず様々なスタイルに合うアイテムを出品しております。

セット割引も実施しております。是非ご検討ください。



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※商品の説明について

状態記載は当店の主観です。外観の大きなダメージ等を検品しております。基本的にはヴィンテージ商品です、仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。

中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。気になる点についてはご購入前にコメントよりご確認ください。

＊サイズ表記について

年代ブランドによって表記サイズより小さい場合大きい場合がございます。

購入者様に分かりやすい様に寸法も載せております。お手持ちの服も参考にして頂いてご納得の上ご購入いただきますよう、宜しくお願いします。 851



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【至高イギリス製】

MACKINTOSH

最高級

トレンチコート

美シルエット