『【美品】Polo Ralph Lauren ダウン カーキ ポニー 刺繍 古着【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月09日 13時 43分に出品され05月09日 13時 43分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポロラルフローレンのポニーが刺繍デザインされたダウンジャケットです。



シンプルなワンポイントデザインでこれから間違いなく活躍する一着になります。



目立った傷汚れはなく綺麗な状態ですが、完璧な状態を求める方はご遠慮ください。



着丈66.5 身幅56 肩幅47.5 袖丈64 程度



即購入OKです。



AACD(日本流通自主管理協会)さんのチェック通過後の商品のみ取り扱っています。



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トラブルを防ぐために古着好き、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願いいたします！



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カラー...カーキ



素材(詰め物)...ダウン



フード取り外し可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】Polo

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刺繍 古着