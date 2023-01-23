『USA製 ポロラルフローレン 肉厚ダウンジャケット Мサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 21時 06分に出品され04月09日 21時 06分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年、古着屋にて購入しました、ラルフローレンの超肉厚ダウンジャケットです。

この年代のラルフローレンらしい、上質なダウンがこれでもかとパンパンに詰まってます。生地はしっとりモチモチしていて、包み込まれた時の暖かさは至福です。

何より、嬉しいUSA製で、身幅広め着丈短めのナイスなシルエット。ポロのロゴが入ったレザーのフロントジップなど、ディテールの作りも最高です。

気に入って着用しておりましたが、金欠のため、出品致します。



後ろ側に極めて小さな穴がポツポツとありますが、ダウンの抜けも無く、特に着用には問題ありません。その他の状態としては非常にいい状態です。





【サイズ】

Мサイズ



【実寸】

♦︎着丈 60.5



♦︎身幅 68



♦︎肩幅 59



♦︎袖丈 64.5

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



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MAMMUT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ USA製 ポロラルフローレン 肉厚ダウンジャケット Мサイズ