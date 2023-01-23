『美品 エルメス カレ90 RAILING 船の手摺 ブラック シルク スカーフ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 15分に出品され03月16日 03時 15分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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エルメス カレ90 スカーフ RAILING 船の手摺



［素材］シルク100%

［カラー］ブラック

［サイズ］約90cm×約90cm



USEDですので折りシワや小さなシミ汚れ等ございますが、全体的に目立ったダメージもなく綺麗な状態です。詳細はお写真をご確認頂き、ご理解ご了承の上ご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

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