『【中古】DUVETICA CIATO ダウンジャケット 国内正規品 ブラックS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 07時 27分に出品され03月15日 07時 27分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 DUVETICA デュベティカ

CIATO

2way仕様/ジップとスナップ

ブラック

サイズS



商品状態

ジップフックの塗装の剥がれあります(画像7枚目)

特に目立ったダメージはみあたりませんが、USEDである事をご理解いただき、ご検討よろしくお願い致します

簡易包装にて発送致します



サイズ S

肩幅、40(縫目-縫目)

身幅、51

着丈、61(背面フード付根-裾)

平置き採寸のため参考にしてください



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【中古】DUVETICA

CIATO

ダウンジャケット

国内正規品

ブラックS