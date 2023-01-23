『【新品未使用】ZTE Libero 5G IV 128GB SIMフリー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 05時 06分に出品され04月01日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZTE Libero 5G IV 128GB SIMフリー

本体色ブラック、起動確認しだけの

新品未使用品です。



☆基本スペック☆



☆サイズ 約76×166×8.6mm

☆ ディスプレイサイズ 約6.6インチ

☆ 重さ 約194g

☆ バッテリー容量 4,420mAh

☆ CPU Dimensity 700（オクタコア）

2.2GHz＋2.0GHz

☆ SIMタイプ nanoSIM / eSIM

☆ ROM 128GB

☆ 外部メモリタイプ microSDXC™

☆ リアカメラ画素数

メインカメラ：約5000万

☆ 被写界深度カメラ：約200万

☆ マクロカメラ：約200万

☆ 防水 IPX5,IPX7 防塵 IP6X

☆ 生体認証 指紋認証 顔認証

☆ 解像度 フルHD+2408×1080px

☆ OS Android™ 13（Android T）



IMEI (製造番号)...869478060962881



バッテリー最大容量...100% 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用