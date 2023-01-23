『Rawlings 硬式用 ゴールドラベル フルリメイク 激レアトラッピーズウェブ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 04分に出品され03月12日 20時 04分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 現在提案最高額21,000円です。



リメイクに17,000円掛けてます。

内訳は金色のヘリ、ラベル交換、小指の刺繍特注。

リメイク後、3イニングしか使ってません。



Rawlings ゴールドグラブシリーズ

オジー・スミスモデル

12インチでズバリなサイズです。

元々手口にもゴールドラベルがついていたグラブですが、購入した時に外されていた為、フルリメイクしました。

親指のRはゴールドのままです。

当方ミシンが無い為、信頼出来るリペアマンに依頼、手口ラベルだけでなく、小指のラベルもオリジナルで作成、手口ヘリもゴールドに変更、レースは黒に合うタンに変更しました。

土手芯も改良済

そして、オジー・スミスモデルを外崎型風に縦型に型付けしました。

実使用は一試合………残念ながら、当方サード失格を言い渡された為、泣く泣く出品です。

飾っておいても良いくらいかっこいい出来ですよ、なので大幅な値下げは考えてません。

世界で一つしかない、リメイクされたオジー・スミスモデル

ウィルソン87より0.25インチ大きくなります。

写真では黄土色っぽく写りますが、ヘリや小指のラベルはキレイなゴールドですよ。

ご興味ある方は是非ともコメントにて交渉ください。





メーカー…Rawlings ローリングス

サイズ...大人用12インチ

守備位置…サード、ショート推奨 オールラウンダーにも

種類...グローブ

硬式用です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ローリングス