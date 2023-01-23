『cado STEM630 数回使用 グレー 今年購入品数回使用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 15分に出品され03月26日 09時 15分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



こちらは今年購入した物になりますので、使用期間も少なくまだまだお使い頂けます^_^



フィルターの替えのみ、ご自身で新しいものをご購入くださいませ。



ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし