『マッキントッシュフィロソフィー MOON社 ウール ブルゾン40 L ブルゾン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 21時 20分に出品され03月06日 21時 20分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【特徴】

美品 マッキントッシュフィロソフィー

MOON社 高級ウール ブルゾン40 L ブルゾン

ジャケット エルボーパッチ フード着脱可

中綿 キルティング 三陽商会



【ブランド】



マッキントッシュフィロソフィー



【値下げについて】

即購入大歓迎です！！

値下げ交渉はフォロワー様限定とさせてもらっています。



公平性を保つためにも値下げ交渉は一律10%オフとさせて頂いております。



ご購入検討されている方はフォローのほうよろしくお願いいたします



【色】



カーキ ブラウン



【素材】



表地 ウール100%

フード内側 綿100%

中綿 裏地 ポリエステル100%



【サイズ】



40

L相当



【サイズ寸法】(cm)



・着丈 約70 背中側から襟含まず計測

・身幅 約53 脇の下の縫い目からの計測

・裄丈 約85 ラグラン丈



※素人寸法なので多少の誤差はご理解下さい。



丁寧な寸法を心がけていますが、

測り方によって1〜2センチ程度の差が生じる場合があります。(伸縮性などにより洋服をピンっと張った状態なのか、ステッチの内側か外側からの計測なのか)など測り方により誤差はどうしても生じてしまいます。





【状態】

古着のため若干の使用感はありますが目立った傷や汚れも見当たりません。まだまだ快適にお使いいただけます。



素人検品のため見落としがあるかもしれません。予めご了承下さい。



原則、返品交換は承っておりません。検品には時間をかけて行っておりますが、素人検品のため見落としがあるかもしれません。写真の追加や状態の確認などお気軽にご質問頂ければと思います



古着に慣れていない方、色味にこだわりがある方、状態や香水、柔軟剤などの匂い移り等敏感な方は当方からのご購入はご遠慮ください

ご理解頂けた方のみご購入お願いします



【発送について】

購入から48時間以内に即発送させて頂きます。

ネコポス、宅急便コンパクト、宅急便で発送させて頂きます。



原則、サイズ違い、色味、受け取り評価後などご購入者様都合による購入後のキャンセル、返品、交換は対応致しかねます。

商品に関する質問、写真の追加など対応いたしますので状態、サイズ、お色などを確認の上ご購入お願いします！



#古着yukiの部屋

No.79440055 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュフィロソフィー

MOON社

ウール

ブルゾン40

L

ブルゾン