『バブアー 90s 3ワラント ボーダー38 ヴィンテージ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 33分に出品され03月27日 14時 33分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バブアーの90年代ヴィンテージ ネイビーBorderです。もちろんイギリス製です。





90年代に生産された3ワラント時代のもので、現行物と違って圧倒的な雰囲気があります。

なんと、先日ロンドンのバブアー直営店に伺いましたが、イギリス製のボーダーはついに廃盤になってしまったようです。（モルドバ製やブルガリア製はございました）



裏地チェックも現在のものと違って雰囲気があります。

今後イギリス製ボーダーは希少になっていくかと思いますのでお好きな方いかがでしょうか。



特筆すべきは袖、裾、ハンドウォーマーにネイビーカラーのレザーのパイピングが施されていることで、前所有者によりカスタマイズされています。

レザーのパイピングはヴィンテージバブアーでよく見かけるカスタマイズで、あのビームスFディレクターの西口修平氏も愛用のヴィンテージバブアーの袖にレザー補強がなされています。

※ご参考までにバブアー公式サイトの西口氏の画像を追加しております



非常に雰囲気にマッチしており良い個体だと思います。



素人採寸ですが、



身幅約58

着丈約90（襟下から計測）

肩幅 約47

袖丈 約58.5





市場にはビッグサイズばかりですが、ゴールデンサイズの38は非常に珍しいのではないでしょうか。



約30年前のヴィンテージですが、主観ではありますが目立つ傷はなく気になるダメージや汚れはありません。ヴィンテージ バブアーとしては状態はかなり良いのではないでしょうか。



オイルも程よく抜けてきていて着やすいと思います。

また、こちらも主観ですがヴィンテージバブアーの割に臭いも少なめです。



とはいえあくまで古いものなので、見落としもあるかもしれません。ヴィンテージバブアーにご理解いただける方以外の購入はご遠慮ください。

ビデイルやビューフォートも良いですが、人と被りにくいボーダーは大人の方に使いやすいモデルだと思います。ぜひご検討ください。





イギリス軍 英国軍 ロイヤルエアフォース ミリタリー フライトジャケット ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バブアー 90s

3ワラント ボーダー38

ヴィンテージ