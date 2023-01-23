『Burberry ベージュ トレンチコート【お歳暮】』はヤフオクでから05月11日 09時 59分に出品され05月11日 09時 59分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #Burberry

#バーバリー

#トレンチコート

#メンズトレンチコート

#インナー取り外し

#チェック柄



ほつれがあります。



ブランド】

このトレンチコートは、バーバリーによる高品質なアイテムです。ブランドの象徴的なスタイルが際立っています。



【デザイン】

ベージュの外観に加え、内側にはバーバリーのチェック柄が施されており、クラシックな魅力を持っています。トレンチコートとしての機能性も兼ね備えています。



【状態】

全体的に良好ですが、少しの汚れがあります。使用感を気にされない方には最適です。



- ブランド: Burberry

- 色: ベージュ

- 内側のデザイン: バーバリーのチェック柄



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Burberry

ベージュ

トレンチコート