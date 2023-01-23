『パナソニック PANASONIC NA-VG700L-S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 11分に出品され03月30日 20時 11分に終了予定です。即決価格は87,750円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 洗濯・脱水容量 [k g] 7kg



標準使用水量(定 格洗濯時) [L］ 69L



目安時間(定格洗 濯時) [分(約)] 30分



乾燥容量 [kg] 3kg



乾燥方式 ？ ヒーター乾燥 ※排気式



ボディ幅 [mm] 639mm



幅 639mm



高さ 1050mm ※※本体高さから上方23cm以上 のスペースが必要です。



奥行き 600mm



重量 70kg



給水ホース長さ 80cm ※※約



排水ホース長さ 72cm ※※約



色 シルバー 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 新品、未使用