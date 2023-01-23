『カシミヤ ロングコート レディース【濃紺】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 20分に出品され03月13日 06時 20分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難うございます。



オックスフォードのカシミヤ ロングコートになります。

着用回数少なく綺麗な状態です。



お色は濃紺になります。



今年は、メンズっぽいダブルのコートが流行りとか？

素材の良さで選んでは如何でしょうか？(^^)



ウール(カシミヤ )90%ナイロン10%



サイズは記載がございませんが、Mサイズゆったりめだと思います。

胸幅、54cm

着丈、106cm

平置きで採寸しました、誤差はお許し下さいませ。



シミや傷など、見落としがあるかも知れませんので、

usedにご理解ある方にお願い致します。



即購入OKですが、お値下げなどはご遠慮願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カシミヤ

ロングコート

レディース【濃紺】