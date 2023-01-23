『【未使用】Redmi Note 13 Pro 5G オーシャンティール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 50分に出品され03月19日 03時 50分に終了予定です。即決価格は16,632円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UQで一括購入しました。

購入時に本体傷の有無等確認したのみで未使用品になります。

256GBモデルになります。



Redmi Note 13 Pro 5G

約2億画素メインカメラ搭載の5Gスマートフォン



・6.7インチ メインカメラ:約2億画素

・超広角:約800万画素

・マクロ:約200万画素

・指紋/顔認証

・おサイフケータイ対応

・耐水・防水

・nano-SIM/eSIM





バッテリー最大容量...100%



購入したキャリア···UQ mobile



シリーズ···Xiaomi note13Pro



機種名···Redmi Note 13 Pro 5G



カラー···オーシャンティール



容量···256GB



付属品···箱



付属品···箱,説明書



バッテリー最大容量···100% 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャオミ