『ziano 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 F-MV4300-SZ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 00時 55分に出品され03月25日 00時 55分に終了予定です。即決価格は32,246円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚫︎6代目購入した為こちらを出します。

見た目め綺麗ですが、使用に伴う小傷やスレなども探せば出てきます。あくまでも中古としてお考え下さい。

⚫︎内側はカルキ等容器などには付着しています。

ご存知の通り、ジアイーノはタブレットを入れる為、避けれないものです。

気になる方は新品をお求め下さい。

⚫︎こちらのフィルターは2024年7月下旬近くに新品と入れ替えて、別宅で使用しておりました。

フィルターは衛生的に必要無ければ、こちらで処分しますが必要であれば、付けておきます。

ただし購入してから使用はしたりする為神経質な方は新品を購入下さい。

購入前にコメントから有無を先にお伝え下さい。



⚫︎オマケ

塩タブレットは残りをお付けするくらいです。いくつかは数えてません。あくまでもオマケ程度です。



本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm398×710×270

本体重量11.8㎏

最大加湿量650mL/h

最大加湿適用畳数最大適用畳数(加湿)：18畳

水タンク容量約4.0Ｌ

イオン次亜塩素酸

運転音54dB～25dB

消費電力61W～10.5W

除菌エレメント

保護エレメント

電極ユニット

防カビユニット

仕様1次亜塩素酸が届く範囲： 18畳（30m2）

仕様2（センサー）

ニオイセンサー、

温湿度センサー、

照度センサー

仕様3（電解強度設定）：強・中・弱 、

（キャスター）：〇 、

（塩タブレット自動投入機能）：〇



【商品概要】

次亜塩素酸を使用した空間除菌脱臭機で、最大18畳の広さに対応。室内の空気を清浄化し、快適な環境を提供します。



【技術的特徴】

このモデルは、ziano（ジアイ）ブランドのF-MV4300-SZで、最新の除菌技術を搭載。



【購入情報】

ビックカメラで146,668円で購入。適用開始日は2021年1



- 購入店: ビックカメラ 渋谷東口店

- 購入日: 2021年12月26日

- 商品名: 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

- ブランド: ziano（ジアイ）

- モデル: F-MV4300-SZ

- 最大適用畳数: 18畳

- 支払総額: 146,668円

- 長期保証: 加入あり

- 適用開始日: 2021年12月30日



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック