『極美品✨ danton beams ダウンジャケット ウール ブラウン 40【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 08時 19分に出品され04月04日 08時 19分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肉厚 防寒 ユニセックス フード 取り外し可能



サイズ40

メンズL相当

レディースXL相当

着丈69

身幅56

肩幅45

袖丈63

実寸です。多少の誤差はご了承ください。



目立った傷汚れなく、美品です✨



管理番号64902



✅カラーについて

「カメラの性能上、色写りが多少違う場合がございますので、ご了承願います」

✅状態について

「状態確認は目視で行なっているため、小さな汚れなどは見逃している可能性がありますので、よろしくお願いいたします。」

✅梱包について

「梱包は簡易梱包となりますのでよろしくお願いいたします。」

✅購入先

「大手リユース店、業者オークション」





カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品✨ danton

beams

ダウンジャケット ウール ブラウン 40