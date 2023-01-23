『【新品未使用】象印◎加湿器◎ZOJIRUSHI EE-DC35-HA グレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 12時 35分に出品され04月26日 12時 35分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZOJIRUSHI EE-DC35-HA GRAY



象印 スチーム式加湿器 グレー

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象印 スチーム式加湿器 EE-DC35-HA（グレー）

ブランド：象印

加湿方式：スチーム式、蒸気式

適用畳数（木造）：6.0 畳

適用畳数（鉄筋）：10.0 畳

タンク容量（L）：3.0 L

加湿器機能：自動運転 タイマー機能

安全機能：チャイルドロック 転倒時自動電源遮断装置 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゾウジルシ