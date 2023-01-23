『【美品】イネド アンゴラ混ロングコート ウエストリボン フォックスファー着脱可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 18分に出品され03月22日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品

INEDイネド アンゴラ混ロングコート

高級サガフォックスファー付き 着脱可能

ライトグレー



襟のファーは取り外しが可能です(*^^*)

コート表地はアンゴラ混のウール素材で裏地はキュプラ100％。

形はエレガントでシンプルなAラインです。



結婚式で１～２回着用したのみでとても綺麗な状態です。



ウエストリボン ベルトループ有り。



着用機会がないため、出品いたします。

サイズの合う方がおられましたら、ご検討くださいませ。





★9号 Mサイズ

着丈 105

肩幅 11

身幅 40

袖丈 59





★平置きの状態のサイズです。

多少の誤差はご了承ください。



★美品ですが、中古品です。

画像を確認の上で、ご理解いただいた上でご購入をお願いします。



★防水対策をしてコンパクトに畳んでの発送となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イネド

カテゴリ ファッション

レディース

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